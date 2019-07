Another one: Lady Gaga komt met eigen cosmeticalijn

Na Kelly Jenner en Rihanna is daar nóg een wereldster die haar naam koppelt aan make-upproducten. We hebben het over Lady Gaga, die in september haar eigen cosmeticalijn lanceert. ‘Het laatste wat de wereld nodig heeft, is nog een make-upmerk,’ is het bijschrift waarmee Gaga haar grote nieuws aankondigt.

In de bijbehorende video vervolgt de mother of Little Monsters haar boodschap. ‘Maar jammer dan.’



Haus Laboratories

Haar cosmeticalijn heeft de naam Haus Laboratories gekregen en is na de lancering exclusief verkrijgbaar op Amazon. ‘Kleur kan je compleet omtoveren. Het is krachtig, het is prachtig, en het is hoe ik mijn identiteit vond. Ik ontdekte mezelf, maar anderen ontdekten mij ook, door de manier waarop ik mezelf neerzette,’ legde de zangeres eerder uit tegenover het vakblad Business of Fashion.

Bron: ANP, beeld: Getty Images