Anouk bedankt Ali B met bijzondere cover voor zijn hulp in Marokko

“Daar moet ik je voor bedanken op een bijzondere manier, althans ik denk dat dit vrij bijzonder is”, vervolgt de zangeres. “Wij dissen elkaar altijd qua muziek. Jij vindt mij lijken op het meisje uit de film Exorcist, een ontiegelijk grappige vergelijking. En ik dis jou omdat ik je muzikaal niet zo sterk vind en dat ik vind dat je altijd staat of zit te huilen in een tv-show met nummers waarvan ik denk ‘moet dat nou?’.”

De moeilijkste beslissing ooit

Op 18 maart besloot Anouk, die zwaar astmatisch is, om in Marokko te blijven, in plaats van terug te reizen naar haar kinderen en geliefde in Nederland. Die knoop doorhakken noemde ze de “moeilijkste beslissing ooit”. Geëmotioneerd liet ze in een video weten: “Ik heb overlegd met mijn longarts. Zij zei dat ik beter niet in lange rijen moet staan en in een ruimte moet zitten met andere mensen, zoals in een vliegtuig. Ik ben gewoon zo bang dat ik het oppak en meeneem naar huis. Dit is echt een groot dilemma. Ik wil gaan, maar ik vind het een te groot risico.”

Groot gezin

Thuis wachten vriend Dominique en Anouk’s kinderen met smart op haar terugkeer. Samen hebben Anouk en Dominique een dochter: Jelizah Rose (3), geboren in 2016. In totaal heeft de zangeres zes kinderen. De eerste drie – Benjahmin Kingsley (18), Elijah Jeremiah (16) en Phoenix Ray (14) – kreeg ze met Remon Stotijn, met wie ze acht jaar samen was. Daarna zette Anouk een kind op de wereld met rapper Unorthadox, genaamd Jesiah Dox (10). Haar zoon Sion Jethro (5) kreeg ze met Seraino Dalgliesh.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: BrunoPress