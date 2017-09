Anouk Hoogendijk over Expeditie Robinson: ‘Alles is altijd klam. En iedereen stinkt’

Maar liefst negentien kandidaten doen er dit jaar mee aan Expeditie Robinson. Anouk Hoogendijk (32) is er daar een van. Tijdens de persdag van het programma spraken we met de ex-profvoetbalster over het leven op een onbewoond eiland, de hygiëne en het complotten smeden.

Heb je lang getwijfeld over je deelname aan Expeditie Robinson?

Anouk: ‘Nee, geen seconde. Ik wilde juist heel graag meedoen, het was echt mijn droom. De vraag was meer of het zou passen met mijn voetbalseizoen, en dat lukte. Ik zou ook zo weer teruggaan naar het eiland, ik verlang er af en toe zelfs naar.’

Hoe is het om jezelf terug te zien als eilandbewoner?

‘Dat is heel gek, en ook wel confronterend. Je ziet er niet op je best uit en je geeft je letterlijk en figuurlijk bloot. Maar het is heel gaaf om de aflevering te zien; niet alleen wat er op het andere eiland en achter je rug om gebeurt, maar ook de omgeving.’

Denk je ook weleens: deed ik dat echt?

‘Bij sommige dingen wel, ja. Je bent heel eerlijk en je echte ik komt daar wel naar boven. Maar ik ben zoveel mogelijk mezelf gebleven, dus ik denk niet dat ik er spijt van ga krijgen.’

Wat vond je het zwaarste van de expeditie?

‘Goeie vraag. Ik denk dat dat het slapen was. Ik ben al een slechte slaper, en daar was het helemaal pittig. Het niet eten en de hele tijd in een groep zijn vond ik niet heel moeilijk, maar dat alles vochtig is vond ik wel vervelend. Je kleding en je huid zijn al-tijd klam, ook tijdens het slapen. En: iedereen stinkt. Kijkers denken altijd dat het ‘overleven’ wel meevalt als de camera uit is, maar daar is niets van waar. Je plast in het water en je mag je tanden echt niet poetsen. Ik was daar heel makkelijk in: ik ben van huis uit een kampeerder, we gingen altijd met een tentje weg.’

Wat vond je het leukst aan het wonen op een eiland?

‘De natuur vond ik geweldig, en het feit dat je de hele dag buiten bent. Ook is het fijn dat je echt contact hebt met mensen, zonder telefoon. Je leeft echt in het hier en nu.’

Klinkt alsof je daarna ook makkelijk zonder telefoon kon.

‘Het was wel mijn plan, maar het is niet helemaal gelukt. Ik laat m’n telefoon nu af en toe wel thuis, maar in het ‘gewone’ leven moet je gewoon bereikbaar zijn.’

Heb je meegedaan aan het welbekende verbondjes sluiten?

‘Dat leek me van tevoren erg leuk, maar het zit niet in mijn aard om heel gemeen te doen. Ik hou van harmonie en kan het vaak goed met iedereen vinden. Dus het complotten smeden zat niet echt in mijn natuur. Maar je gaat wel zien hoe ik daarmee omga, haha.’

Wat is je tip voor anderen die naar een onbewoond eiland gaan?

‘Doen! En lekker van genieten.’

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 7 september wekelijks te zien bij RTL 5.

