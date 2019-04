Gevalletje moet je gezien hebben: nieuwe clip Anouk is prachtige ode aan vrouwen

Soms zegt een foto meer dan duizend woorden, toch? Nou dat dus, maal honderd als je kijkt naar de nieuwe videoclip van Anouk. In deze clip, It’s a new day, brengt Anouk op bijzondere wijze een ode aan the ones leading the way.

It’s a new day

Van Oprah Winfrey, Coco Chanel en Serena Williams tot aan Frida Kahlo, Jeanne d’Arc en Malala, Anouk portretteert de meest iconische vrouwen ter wereld in haar nieuwste clip.

Op haar Instagram licht ze toe: ‘Sommige van deze vrouwen zijn de eersten geweest die erkenning kregen binnen hun vakgebied. Sommigen hadden de moed om voor zichzelf op te komen en de eerste stap naar gendergelijkheid te zetten. En sommigen zijn vandaag de dag leiders en activisten. Maar ze hebben allemaal een ding gemeen: ze strijden allemaal voor datgeen waar ze in geloven en geven hiermee een goed voorbeeld voor de huidige maatschappij en zijn een inspiratie voor jonge meisjes overal ter wereld.

Weet jij wie wie is? Hieronder vind je een lijst van alle vrouwen die voorbij komen. Vergeet je niet te luisteren naar de tekst? Ook die is totally on point. Hulde voor Anouk!

Marina Abramović

Jeanne d’Arc

Jacinda Ardern

Tarana Burke

Coco Chanel

Marie Curie

Princess Diana

Amelia Earheart

Emma González

Audrey Hepburn

Frida Kahlo

Mona Lisa

Wangari Maathai

Meghan Markle

Nefertiti

Michelle Obama

Alexandria Ocasio-Cortez

Florence Nightingale

Naomi Parker

Rosa Parks

Sally Ride

Wilma Rudolph

Margaret Thatcher

Mother Teresa

Sojourner Truth

Serena Williams

Malala Yousafzai