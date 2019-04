Anouk krijgt het warm van pikante vragen bij The Voice Kids

Het werd zangeres Anouk behoorlijk heet onder d’r voeten gisteravond bij The Voice Kids. Haar jonge kandidaten mochten haar alles vragen – van persoonlijke tot hele pikante vragen – en dat deden ze maar al te graag.

“Mijn vader en moeder vertelden me altijd dat je iemand van de trap had geduwd?”, vraagt Rosalie als eerst aan Anouk. De zangeres stamelt meteen ‘oh my god’ uit en iedereen begint te lachen. Daarna geeft ze toe dat ze zich achteraf beter had kunnen inhouden en iets te impulsief was vroeger. “Gewoon ademhalen en niet doen”, raadt ze de meiden aan in zo’n situatie.

En dan nog een totaal onverwachtse, ‘beetje een persoonlijke vraag’ van de jonge Feej: “Hoeveel mannen heb je eigenlijk gehad?” Anouk schrikt ervan, maar kan er wel om lachen. Ze weet niet hoeveel mannen ze precies gehad heeft, maar legt de meiden uit dat ze vier vaste relaties had en dat deze mannen ook de vaders van haar kinderen zijn.

Bron: The Voice Kids | Beeld: RTL, ANP