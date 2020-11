Als er een iemand lekker in haar vel lijkt te zitten, is het zangeres Anouk (45) wel. Met een foto van alwéér een nieuwe look kan de blondine rekenen op een stroom aan complimenten. ‘Je lijkt wel een meid van achttien!’

Nieuw kapsel Anouk

Het kapsel van Anouk lijkt met de week korter te worden. Op Instagram heeft ze een nieuw kiekje gedeeld, waarop de voorste plukken van haar coupe nog iets bijgeknipt lijken te zijn – in vergelijking met de foto van vorige week. Veel woorden maakt ze overigens niet vuil aan de foto; meer dan een rood hartje plaatst de coach van The Voice of Holland niet bij het plaatje.

Young girl

Hoewel Anouk niet veel te zeggen heeft bij de foto, raken haar fans niet uitgepraat. De zangeres wordt dan ook overspoeld met complimenten vanwege haar nieuwe kapsel. “Wauw, je lijkt wel een meid van achttien. En wat ben je super superslank zeg. Ben je zoveel afgevallen of lijkt dat zo door je kleding?”, vraagt iemand zich af. De nieuwe look van Anouk doet volgers vooral denken aan de tijd waarin het nummer R U Kiddin’ Me (1999) van de zangeres uitkwam. “Looking like a young girl. R U Kiddin’ Me“, luidt dan ook een van de vele reacties. Een andere fan laat weten: “R U Kiddin’ Me-look! Je ziet er goed uit, wijffie”.

The Voice of Holland

Anouk is binnenkort weer te zien als een van de coaches in The Voice of Holland, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Door het coronavirus is Anouk, die lijdt aan zware astma, extra voorzichtig en neemt ze zo min mogelijk risico. Zo bleef ze tijdens de grande finale van The Voice Kids bijvoorbeeld thuis en deed ze door middel van beeldbellen mee aan de show. Voor de volwassen-editie eiste Anouk dan ook dat er extra maatregelen werden genomen. Als dit niet het geval zou zijn, zou Anouk niet van de partij zijn.

Glazen kooi

RTL bevestigde echter dat zij er alles aan zouden doen om het voor iedereen, maar in het bijzonder voor Anouk, zo veilig mogelijk te maken. “Anouk gaat zeker te zien zijn. Wel zijn we met haar aan het onderzoeken hoe ze op een voor haar veilige manier invulling kan geven aan het coachschap”, lieten ze toen weten. Eén van de opties zou een glazen kooi zijn, waardoor Anouk in principe geïsoleerd ‘op haar stoel’ plaats kan nemen. Uit de reacties op de nieuwe foto blijkt dat Anouk inderdaad afgezonderd zit van haar medecoaches. “Ik zit buiten, in een container”, schrijft ze lachend. “Alleen.”