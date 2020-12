Anya Taylor-Joy niet blij met einde ‘The Queen’s Gambit’

Het einde van The Queen’s Gambit lijkt een behoorlijk afgesloten verhaal. Dus of er nog een tweede seizoen op de planning staat, is nog maar de vraag. Anya Taylor-Joy vond het in ieder geval vreselijk om afscheid te nemen van haar personage Beth.

Het was een verdrietig moment voor de 24-jarige actrice toen ze moest stoppen met de schaakkampioene te spelen.

Einde The Queen’s Gambit

Maar: Anya is wel blij dat The Queen’s Gambit uiteindelijk geen film is geworden. ‘Gelukkig heb ik zeven uur met haar door kunnen brengen’, verklaart ze aan The Guardian. ‘Als het een twee uur durende film was geworden, had ik waarschijnlijk schoppend en schreeuwend naar buiten moeten worden gesleept.’

Gelijkenissen

Anya ziet veel van zichzelf terug in Beth. ‘Beth is het personage waarin ik het meeste van mijzelf heb gestopt. Ze zat altijd al in mijn hoofd zolang ik mij herinner. Ik ben wel wat vrolijker en niet zo serieus maar we hebben veel van dezelfde problemen en in wezen lijken we op elkaar.’

Schaken

The Queen’s Gambit vertelt het verhaal van weesmeisje Beth Harmon die een schaakwonder blijkt te zijn. Tijdens haar zoektocht om ’s werelds grootste schaker te worden, worstelt ze met emotionele problemen en een drugs- en alcoholverslaving.

Bron: ANP | Beeld: Still