Anya Taylor-Joy’s nieuwste film wordt nu al ‘de beste film van 2021’ genoemd

‘Last night in Soho’ wordt omgeschreven als een mix van drama, horror en thriller. Niet voor tere zieltjes dus, maar de cast belooft veel goeds: naast ‘The Queen’s Gambit’-ster Anya Taylor-Joy spelen Matt Smith (‘The Crown’) en Thomasin McKenzie een rol in de nú al bejubelde film.

De omschrijving van de film luidt als volgt: ‘Een jonge vrouw met een passie voor mode en design, kan op mysterieuze wijze naar de jaren 60 waar ze haar idool ontmoet, een sprankelende wannabe zangers. Maar in het Londen van de jaren 60 is niets wat het lijkt en valt de tijd uit elkaar, met alle duistere consequenties.’

Creepy trailer

Anya Taylor-Joy speelt de wannabe zangeres in de jaren 60, Thomasin McKenzie de modeontwerper. Hoewel de film pas in oktober dit jaar uitkomt, is er al wel een trailer. En die is… behoorlijk creepy.

Hype

De film is gemaakt door regisseur Edgar Wright, die ook verantwoordelijk is voor cult-hits als ‘Shaun of the dead’ en ‘Baby driver’. Ook al duurt het nog maanden voordat ‘Last night in Soho’ op het witte doek te zien is, de hype rondom de film is al enorm gaande. ‘The serve of the century’ en ‘de film waar we dit jaar het meest naar uitkijken’, wordt ‘ie op social media al genoemd.

LAST NIGHT IN SOHO IS GONNA BE THE SERVE OF THE CENTURY pic.twitter.com/NMdwgkrX4R — zenon (@LAHA1INE) May 25, 2021

Enfin. Dit wordt doodeng, maar gelukkig heb je nog tot 22 oktober om een vrijwilliger te zoeken wiens hand je fijn kunt knijpen.

