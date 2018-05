Met deze app kun je zien of je designertas echt is

Het kan je op ieder moment van de dag zomaar overkomen: je komt de designertas van je dromen tegen. Maar hoe weet je of jouw droomtas écht echt is? Met de app Entrupy kun je de echtheid controleren. Downloaden maar!

Naast de grote warenhuizen en merkenboetieks worden tassen van luxe A-merken steeds vaker in kleinere boetieks en vintage winkels verkocht. Om de echtheid van een tas te bewaken -en garanderen- voegen designers minuscule details toe. Alleen al Louis Vuitton werkt met meer dan vijf designer ‘hints’ op zijn tassen. De app Entrupy kan deze details herkennen en scannen. Met de camera van je smartphone scan je je tas, waardoor Entrupy de kleinste details uitvergroot. Vervolgens worden de details vergeleken met de database van 30.000 verschillende tassen van onder andere Gucci, Chanel, Louis Vuitton en Hermes en krijg je direct te zien of jouw vondst écht is. Niet alleen voor jou een uitkomst, maar ook voor groothandelaren. Wil je de app zelf niet downloaden, dan kun je in de winkel altijd vragen of zij de app hebben.

Beeld: iStock

