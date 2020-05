Geen groene vingers? Deze app helpt jou bij het verzorgen van je planten

Een kamer of een balkon vol met gezonde groene plantjes. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar voor plantenliefhebbers zonder groene vingers is het soms een behoorlijke opgave om hun planten goed te verzorgen. Je kijkt even weg en de bladeren van je Alocasia of Monstera hangen er alweer troosteloos naar beneden. Kortom: je hebt er je handen vol aan.

Maar tegenwoordig is natuurlijk overal een app voor. PictureThis helpt je met alle liefde jouw planten in leven te houden.

LEES OOK:

Planten tegen eenzaamheid: waarom je groene vrienden hulp bieden deze periode

‘Shazam’ je plant

De app is eigenlijk een soort ‘shazam’, maar dan voor planten. Het werkt als volgt: je maakt een foto van je plant en de app gaat vervolgens op zoek naar een plant die op jouw plant lijkt. In de database staan meer dan 10.000 verschillende soorten planten die zouden kunnen matchen. Zodra je een match gevonden hebt (volgens de makers zijn de matches in 95 procent van de gevallen goed), kun je meer info over de soort lezen.

Een handig overzichtje

Je krijgt een uitgebreid overzicht voorgeschoteld waarin staat hoe je de plant het best kunt verzorgen. Zo kun je zien hoe vaak je de plant water moet geven, welke mate van zonlicht hij nodig heeft en welke temperatuur de plant het fijnst vindt. Ook geeft de app de moeilijkheidsgraad van de plant aan. De Calathea is bijvoorbeeld geschikter voor gevorderden, maar de pannenkoekenplant overleeft het wel in een gemiddelde studentenkamer.

Ziektes

En alsof dit alles niet leuk genoeg was, geeft de app ook aan of jouw plant gevoelig voor bepaalde ziektes. Als je plant op het punt vans sterven staat, doet de app nog een allerlaatste poging hem te redden. Je kunt namelijk foto’s van je zieke plant insturen. Vervolgens vertelt de app dan wat er aan de hand is. Zo kunnen gele bladeren bijvoorbeeld wijzen op een tekort of juist een overload aan water.

Meldingen

En dan is er nog een laatste stap voor de échte planten-diehards. Je kunt op de app je eigen planten toevoegen, zodat je een overzicht krijgt van welke soorten je in huis hebt. Vervolgens kun je instellen hoe vaak je de planten water of mest moet geven. Je krijgt dan een melding van de app als het zover is. Nooit meer hangende bladeren dus!

Maar hoewel de app natuurlijk hemels klinkt voor plantenliefhebbers, zit er toch nog een klein addertje onder het gras. De app heeft namelijk een gratis proefperiode van een week, maar kost daarna 19,99 euro per jaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: HLN | Beeld: iStock