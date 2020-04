Vinden we leuk: bioscoophit ‘April, May en June’ vanaf nú online te zien

Van Tiger King op Netflix tot Penoza op Pathé Thuis, we kijken ons wat af dezer dagen. Zin in iets zoetsappigs? Komt goed, want de bioscoophit ‘April, May en June kun je nu streamen vanaf de bank.

Nu zo veel mogelijk binnenblijven onze bezigheid van de dag is, vliegen de traktaties ons om de oren. Zo besloten de makers van Mocro Maffia in tijden van de coronacrisis het tweede seizoen van de hitserie eerder online te zetten, doet Pathé iedere dag een code cadeau waarmee je een gratis film kunt kijken én heeft nu ook Linda de Mol (je weet wel, die vrouw die nu opeens haar eigen huis moet poetsen) iets leuks voor je in petto. Met de makers van April, May en June is namelijk besloten om de film online beschikbaar te stellen.

Verschillende kanalen

Waar je de film met Elise Schaap (37), Tjitske Reidinga (48) en natuurlijk Linda in de hoofdrol kunt zien? April, May en June is vanaf nu te streamen via iTunes, Pathé Thuis, Ziggo On Demand en KPN.

April, May en June

In April, May en June – een film van Gooische Vrouwen-regisseur Will Koopman en Linda de Mol – is te zien hoe drie halfzussen (Tjitske Reidinga, Elise Schaap én Linda herself) bij elkaar worden geroepen door hun moeder. Leuk nieuws heeft ze echter niet. “Ik ga dood”, horen we haar zeggen in de trailer. “Ik wil eruit stappen, op m’n verjaardag.” De moeder van de drie lijdt aan kanker en wil geen lange lijdensweg. Maar voordat ze euthanasie pleegt, wil ze zeker weten dat er goed voor Jan – haar autistische zoon – gezorgd wordt.

Opnieuw leren kennen

Geen van de drie zussen staan te springen om deze taak op zich te nemen, gezien ze zichzelf allemaal niet geschikt vinden om het te doen. Ze zijn de laatste jaren van hem vervreemd, en óók van elkaar. Ze moeten elkaar dus opnieuw leren kennen.

Gouden Film

Binnen negen dagen tijd hebben maar liefst honderdduizend bezoekers de kaskraker in de bioscoop gezien. April, May en June heeft daarmee de Gouden Film-status behaald, zo maakte het Nederlands Film Festival in december bekend.

Hieronder zie je de trailer van de film ‘April, May en June’:

