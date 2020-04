Jeetje, dit was gerust het Arda-en-Elke-weekje te noemen. Na de sensationele aflevering van afgelopen woensdag raakten we niet uitgesproken over de verdrietige break-up. Arda zei namelijk veel schokkende dingen. Zoals bijvoorbeeld dat hij bij nader inzien liever voor Amber had gekozen in plaats van Eline, omdat Eline nooit van Zwolle naar Hasselt zou verhuizen (nope, hij liet er geen gras over groeien). Wij vragen ons af hoezo hij in eerste instantie sowieso niet voor Amber koos, met wie hij nu regelmatig wordt gespot. Gelukkig geeft de hartenbreker zelf uitleg.

In Goedele On Top legt hij die switch uit: “In mijn ogen was Amber eerder een meisje waarmee ik, als ik geen relatie had, een relatie zou willen aangaan. Maar op Temptation had ik meer de mindset dat ik mijn temptation echt wilde aangaan. En op dat moment zag ik dat Eline veel meer aan het pushen was.”

“Dat was dan ook waarom ik voor haar heb gekozen. Ze deed echt moeite om mij te verleiden. Ik wou voor mezelf zien of ik het wel aankon.” En zo geschiedde…

In de preview van komende aflevering is te zien hoe Arda doorkrijgt dat Eline slechts een spelletje met hem speelde. Inmiddels lijkt het er sterk op dat hij samen is met Amber.