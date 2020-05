De aflevering van ‘Temptation Island’ van deze week is er eentje om te kijken met een glimlach vol verbazing. Man man man, wat maken Arda en Zach er een zooitje van. Vooral Arda blijft de kijkers verbazen met zijn naïeve, lompe gedrag.

Want nu Arda inziet dat Eline niet meer dan een verleidster is, heeft hij spijt van zijn daden. Hij zou Elke zelfs ‘terug willen als dat nog had gekund’.

Maar echt spijt? We vermoeden dat Arda dat woord nog even moet opzoeken in het woordenboek. Diezelfde avond ontspoort hij nog volledig en laat hij zich door zowat alle verleidsters omringen. Hij berijdt de een na de andere dame en vice verse. De blonde verleidster Bibi beklimt Arda zonder topje en maakt het wel heel erg bont. Wij weten een ding over spijt: dat ziet er niet zo uit.

Vanavond weer een nieuwe aflevering van ‘Zach & Arda: Het verdwenen verstand’! Gaat het Zach en Arda lukken om eindelijk hun verstand te vinden en gebruiken? We gaan het vanavond zien! #TemptationIsland #TEMPTATIONISLANDnl #TEMPTATIONISLAND — B. Aard (@DeKlaagbaard) May 6, 2020

Arda gaat van de ene relatie naar de andere…nu is hij teleurgesteld dat iemand hem afwijst 🤣 #TemptationIsland — Anita ♍️ (@baara_a) May 6, 2020

Arda kan geen keus maken. Wie moet er naar Hasselt komen om bij hem in te trekken? Eline, Amber of Elke ? 😆#TemptationIsland — Jan Janssen (@JanJans37908924) May 6, 2020

Misschien een leuk idee voor Arda als ie weer thuis is… duootje met Paul de Munnik Arda en de Munnik Ik ben mezelf niet of al die dagen nooit geweest#TemptationIsland — MartijnHeus (@MartijnHeus) May 6, 2020

En wie roepen daar “We want more?” Zach en Arda!#TemptationIsland pic.twitter.com/jCpOPSSxqN — DB (@DBgirl_83) May 6, 2020

Als je denkt dat arda niet goed is, heb je zach nog wat n debiel. Als je zo in elkaar zit spoor je niet en heeft Simone gelijk dat hij kinderachtig is #TemptationIsland — Demi_ismymom❤️ (@LOvatiC_DemiFan) May 6, 2020

Wow, ik snap het niet meer… Arda, ge wilt Elke terug? #TemptationIsland — 𝕀𝕝𝕜𝕒 🌸 (@Ilpatoeter) May 6, 2020

Arda probeert nu dus vreemd te gaan op Eline? Is dat wat er nu gebeurd?#temptationisland — Thijs (@TharusThijs) May 6, 2020

Ik heb #TemptationIsland vooruit gekeken en het enige wat ik wil zeggen want ik ga niet spoilen maar Arda… Wat ben jij een lul. Sorry. — Jazzy-X (@2207YC) May 6, 2020

“Ik heb #TemptationIsland onderschat” aldus Arda… Jonge jonge… Dan ben je wel heul snel afgegleden… En dan door naar Amber. #zucht — Erik Boer (@Boere_mans) May 6, 2020