Arda verbrak na ‘Temptation Island’ nóg een belofte aan Elke

Het laatste seizoen van ‘Temptation Island’ ligt al een tijdje achter ons, maar we kunnen wel stellen dat het een van de meest spraakmakende seizoenen ooit is. Deelneemster Elke Castro zag met lede ogen toe hoe haar ex-vriend Arda viel voor de charmes van verleidster Eline en zich helemaal liet gaan.

In een video met Youtuber Dephlin Jacobs onthult ze dat Arda ook na de opnames nog een grote afspraak verbrak

LEES OOK:

‘Temptation Island VIPS’: ook dit koppel doet een open sollicitatie om mee te doen

Elke over Temptation Island

Elke blikt samen met Dephlin terug op haar avontuur. ‘Arda is in mijn ogen een compleet ander persoon geworden. Voor mij is hij nu een vreemde. Tijdens Temptation ging hij helemaal van het padje en daarna ook. Ik dacht echt: kerel, waar ben jij mee bezig?’, begint ze.

Afspraken met Arda

Na ‘Temptation Island’ was hun relatie natuurlijk voorbij, maar de twee maakten wel de afspraak om het elkaar te vertellen als ze een ander hadden. Toch trok Arda zijn eigen plan en verzweeg hij lange tijd zijn relatie met Amber. ‘Arda had tegen mij gezegd: ‘de band die ik met Amber heb, is een broer-zus band. Dus zij waren in mijn ogen gewoon vrienden.’

Relatie met Amber

Later bleek er toch echt sprake te zijn van een relatie. ‘Ik zag dat ze opeens samen tattoo’s lieten zetten, samen een hond hadden gekocht en dat zij heel vaak in dat appartement was. Toen had Arda tegen Karim gezegd dat hij samen was met Amber. En zo ben ik erachter gekomen.’

Telefoongate

Tot slot vertelt Elke dat ze het moeilijk vond dat Melissa haar niet in vertrouwen had genomen voordat ze werd weggestuurd. Ze wist er niets vanaf dat ze een telefoon had meegesmokkeld. ‘Wat ik weet, is dat Melissa een overeenkomst had dat zij één keer per dag haar moeder mocht bellen. Maar dat was niet met haar eigen telefoon.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Temptation Island