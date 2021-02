Girls just wanna have fun. Klopt en als het even kan gráág zonder dat maandelijkse feestje, merci! Want tijdens dé tijd van de maand, verandert menig vrouw in een draak (guilty). Hoe komt het dat je lontje korter dan kort is, als je ongesteld bent?

De ene moet huilen als ie iets laat vallen (oeps), de ander is compleet uitgeblust en weer een ander, tja… daar moet je vooral niet te dicht bij in de buurt komen. Of liever gewoon helemaal niet. Deze prikkelbaarheid komt door.. Suprise, surprise: hormonen!

Oestrogeen en progesteron

Eigenlijk is het heel simpel. Tijdens de cyclus wisselt de aanmaak van oestrogeen en progesteron constant. Deze schommeling van hormonen zorgt op haar beurt voor verschillende klachten. Door het plotselinge dalen van je hormoonspiegel, bereiken de hormonen eigenlijk een soort ultiem dieptepunt. Waardoor je dus prikkelbaar bent.

Tijdelijke kortsluiting

Daarbij kan het zo zijn dat het lichaam minder serotonine aanmaakt. Je weet wel: als je een stomend hete nacht met je lief hebt gehad en intens gelukkig bent. Nou dat stofje, daar is dus een tekort aan. Eigenlijk is het een ‘tijdelijke kortsluiting’ in het brein, aldus J. Schagen van Leeuwen, gynaecoloog in het Sint Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein jaren geleden in Trouw.

Te lief

Volgens Gynaecoloog en schrijfster Christiane Northrup zit de vork heel anders in de steel. Zij zegt dat vrouwen door de stofjes tijdens hun vruchtbare periode te lief en te meegaand zijn. En dat is dan weer goed voor de voortplanting. I mean, wie wil er nu geen baby’s maken met een lieve vrouw. Stel dat laatste gebeurt dus niet en de vrouw wordt ongesteld, dan hoeft ze niet meer ‘aardig te spelen’. Aha!

Bron: Christiane Northrup | Beeld: iStock