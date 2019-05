Ariana Grande geeft een update over haar allergische reactie

Ariana Grande heeft haar twee shows in Florida moeten afzeggen. De zangeres kreeg een allergische reactie na het eten van tomaten, laat ze weten via Instagram.

Dinsdag begon Ariana’s allergie en liet ze weten dat ze overstuur was, omdat ze haar shows in Tempa en Orlando moest uitstellen. Inmiddels is bekend wat de zangeres precies mankeerde.

Tomatenallergie

‘Update: we hebben ontdekt dat ik een tomatenallergie heb en dat mijn keel daardoor helemaal is opgezet. Het voelt nog steeds alsof ik een cactus probeer door te slikken, maar het wordt langzaamaan beter. Bedankt voor alle lieve berichten en begrip. Ik kan niet wachten om in november terug te keren en het goed te maken met Tampa en Orlando’, schreef ze gisteren op haar Instagram.

De 25-jarige Ariana heeft Italiaanse roots en baalt dan ook echt van haar tomatenallergie. ‘Niets is oneerlijker dan een Italiaanse vrouw die een tomatenallergie ontwikkelt in haar twintiger jaren.’

