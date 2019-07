Ariana Grande schittert en biecht in Amerikaanse Vogue: ‘Na het overlijden van Mac greep ik naar de drank’

Niet alleen Serena Williams bijt vandaag van zich af, ook Ariana Grande laat van zich horen. In een interview met de Amerikaanse Vogue biecht Ariana – even openhartig als altijd – op dat ze na het overlijden van haar dierbare ex Mac Miller naar de fles greep om haar verdriet te temperen.

Om de afgelopen twee levensjaren van de 27-jarige zangeres in een notendop samen te vatten: wat de leukste – en tevens succesvolste – tijd van Ariana had moeten zijn, liep uit op een drama. Tijdens het concert van haar uitverkochte Dangerous Woman-tour in Manchester pleegde een zelfmoordterrorist een aanslag, waarbij 23 mensen – waaronder een achtjarig meisje – om het leven kwamen.

Vijftien maanden later wist het noodlot Ariana opnieuw te vinden, toen haar dierbare vriend, partner en ex-vriend Mac Miller overleed aan een overdosis. Vervolgens werd de kortstondige verloving tussen haar en Pete Davidson verbroken en dropte de zangeres een tijdje later Thank U, Next, het zoveelste album dat opnieuw doorschoot naar de topposities van de hitlijsten.

‘I’m the unluckiest girl in the world’

Enerzijds heerste er rouw, verdriet en woede, aan de andere kant kwamen daar succes en geluk. Een combinatie waar de zangeres continu mee worstelt. ‘Ik ben iemand die veel heeft meegemaakt en niet weet wat ik erover moet zeggen tegen mezelf, laat staan tegen de wereld. Ik zie mezelf op het podium als deze perfect gepolijste entertainer die je graag bezoekt, en in andere situaties ben ik gewoon een kleine buitenstaander die emotioneel instabiel is.’



In die periode, na de dood van haar vriend Mac, greep Ariana naar de fles, de enige manier om om te gaan met het ‘allesoverheersende verdriet.’ In Vogue vertelt ze: ‘Als ik heel eerlijk ben, kan ik me die maanden van mijn leven niet meer herinneren. Ik was heel dronken en heel verdrietig.’

Thank U, next

Die donkere periode leidde tot het mega succesvolle album Thank U, next. ‘Ik kan me niet meer herinneren hoe het begon en hoe het eindigde. Maar ineens waren er tien liedjes.’ Het maken van de plaat liet haar inzien dat ze ook tijd met zichzelf moet doorbrengen. ‘Het was een moment van zelfrealisatie. Het dwong me om alles onder ogen te zien. Om geen afleiding meer te zoeken en de ellende zelf op te moeten ruimen.’

Bron: Vogue USA, beeld: Getty Images