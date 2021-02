Mr. sporty Arie Boomsma laat zich niet vaak uit over de aanpak van corona, maar heeft nu via Instagram wel van zich laten horen. Niet veroordelend, maar wel kritisch. Hij vraagt zich namelijk af: is dit dé manier om deze coronacrisis te overwinnen? Of wordt het tijd dat we het zien als een kans voor verandering?

Arie, die tijdens deze tweede lockdown op z’n Instagram allerlei thuis-workouts laat zien met weinig tools (en een extreem goed lijf), vraagt zich naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond af of dit dé manier is om het coronavirus te bestrijden. ‘Steeds als ik het woord ‘variant’ hoor, vraag ik me af of we in de toekomst bij elke variant, ieder nieuw virus, weer het land op slot moeten gooien, 1.5 m afstand gaan houden, minimaal een jaar gaan wachten op vaccins. Dat lijkt me op een overbevolkte aardbol waar zoiets steeds vaker zal gebeuren toch geen duurzame oplossing. We zouden het ook niet kunnen betalen’, begint hij zijn relaas.

‘Aanpak voor corona: crisis zien als kans op verandering’

Hij maakt duidelijk dat hij het kabinet niet benijdt: ‘Ik heb veel respect voor ons kabinet, je zal er maar staan nu. Maar juist daarom hoop ik bij elke persconferentie weer op een signaal dat ons kabinet deze crisis ziet als kans op verandering. Als een resetknop voor de manier waarop we nu leven. Dat voeding, beweging en mentaal welzijn voortaan prioriteit krijgen in Den Haag.’

‘Fastfoodketens open, maar yogascholen dicht’

Bij de persconferentie gisteravond werd dat – zoals we allemaal weten – niet aangekondigd. Sterker nog: de huidige maatregelen zijn verlengd tot maart, met een lichte versoepeling voor niet essentiële winkels en de heropening van basisscholen en kinderdagverblijven. Arie vervolgt: ‘Hoe pakken we obesitas aan? Al die ziektes als gevolg van bewegingsarmoede? Hoe zorgen we ervoor dat ook onze overheid het heel vreemd gaat vinden dat fastfoodketens open zijn, maar yogascholen dicht? Dat je wel naar de slijterij kunt, maar niet naar de turnvereniging?’

‘Het is natuurlijk geen wedstrijd’

Hij maakt vervolgens duidelijk dat hij blij is voor de ondernemers die wel open zijn en dat het vooral geen wedstrijd is. Maar, hij vraagt zich wel af: ‘Stel je voor dat we straks scholen hebben met moestuinen? Dat de btw op groenten verlaagd wordt? Dat sport en beweging meer bemoedigd worden? Meditatie in je lespakket kan? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat veel meer mensen straks gezond zijn en we de rekening van onze tijd niet op de schouders leggen van onze kinderen?’

Positieve reacties van BN’ers

De sportgoeroe kan rekenen op veel bijval van mede BN’ers. Zo reageert Lieke van Lexmond: ‘Precies dit!’, Isa Hoes schrijft: ‘Helemaal mee eens!’ en cabaretier Steven Brunswijk zegt: ‘Spijker-Kop-Raak’.

