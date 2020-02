Arie en Romy Boomsma blikken terug tijdens vierde verjaardag van Bobby

Hoera! Bobby Boomsma viert vandaag haar vierde verjaardag. Ouders Arie en Romy Boomsma grijpen de gelegenheid aan om terug te blikken op vier jaar ouderschap.

Arie Boomsma plaatst een lief filmpje van een goedlachse Bobby, toen bijna twee jaar oud. Erbij schrijft hij over de tijd, die snel gaat, want: ‘Time flies when you’re having fun’.

De presentator schrijft dat hij in een zoektocht naar de oude video, veel andere beelden tegenkwam. ‘De vliegende tijd in grote stappen weergegeven’, aldus Boomsma. ‘Ik heb me vaak afgevraagd, in afgelopen jaren, hoe dat toch komt. Dat je met kinderen in je leven nog meer dat gevoel hebt, dat de tijd sneller lijkt te gaan.’

‘Misschien omdat ze je dwingen in het moment te leven’, vervolgt Boomsma. ‘Rond zo’n verjaardag kijk je terug. En zo zijn er nog een paar ijkpunten in het leven. De eerste schooldag. Het moment dat een kind op zichzelf gaat wonen. Maar tussen die ijkpunten door is er weinig tijd voor terugblikken. En ook niet voor vooruitkijken. Alles is nu.’

Vier jaar moederschap

Ook Romy Boomsma blikt op Instagram terug op ‘vier jaar moederschap, ouderschap en een totaal nieuwe vorm van liefde en samen zijn.’ De avond voor verjaardagen van haar kinderen is Boomsma altijd emotioneel. ‘Om een jaar dat voorbij is, herinneringen die gevormd zijn maar waarvan ik weet dat het onmogelijk is om alle kleine details voor altijd te onthouden.’

Ze schrijft dankbaar te zijn deze momenten samen met Arie mee te mogen maken. Zelf gingen haar ouders uit elkaar toen ze de leeftijd van Bobby had. ‘Het voorbeeld van mijn ouders die samen dingen doen ken ik alleen van de foto’s van voor die tijd. Met die ervaring en dat voorbeeld had ik zelf nooit gedacht me uiteindelijk zo te kunnen binden. Me zo veilig te voelen bij een ander en daardoor zo vanzelfsprekend lief te kunnen hebben.’

‘En nu, terwijl ik de slingers ophang, Arie ballonnen opblaast en we samen ‘weet je nog’s’ uitwisselen’, vervolgt ze, ‘ben ik daar extra bewust van. Van mijn moeder die dit altijd alleen deed. Van alle ouders die dit alleen doen. Die de mijlpalen, verjaardagen, angsten, onzekerheden, de eerste keren en de ‘ weet je nog’s’ niet op zo een manier kunnen delen. Als kind ben je daar veel minder mee bezig maar nu ik zelf moeder ben is het alsof dat besef met terugwerkende kracht binnenkomt en heb ik me daar veel respect voor.’ En zo is het!

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, Peter Smulders