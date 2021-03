Armie Hammer beschuldigd van verkrachting: politie start onderzoek

Verontrustende verhalen rondom de seksuele voorkeuren van Armie Hammer (34) zingen al een tijdje rond, maar hebben nu een nieuw dieptepunt bereikt. Een vrouw die zichzelf Effie noemt, zegt dat ze vier uur lang is verkracht en meerdere keren met haar hoofd tegen de muur werd gegooid door de acteur.

De aanklacht is reden voor de politie van Los Angeles om een onderzoek naar Armie Hammer in te stellen. Effie (24) zou een relatie met hem hebben gehad tussen 2016 en 2020. Op dat moment was hij nog getrouwd met inmiddels ex Elizabeth Chambers. Op 24 april 2017 zou de verkrachting plaats hebben gevonden.

‘Probeerde weg te komen’

Het verhaal van Effie is ronduit huiveringwekkend. ‘In die vier uur probeerde ik weg te komen, maar dat verhinderde hij. Ik dacht dat hij me ging vermoorden. Maar toen ging hij weg, zonder zich verder om mij te bekommeren.’ Volgens haar advocaat zijn foto’s van haar verwondingen ingediend als bewijs.

‘Belachelijke beschuldigingen’

Ondertussen schiet Hammer via zijn advocaat vol in de verdediging. Volgens de advocaat ondermijnen Effie’s eigen berichten aan de acteur haar ‘belachelijke beschuldigingen’. ‘Meneer Hammer wil haar niet in verlegenheid brengen over haar fetisjes en seksuele voorkeuren, maar ziet zich daar genoodzaakt toe nu zij deze zaak heeft geëscaleerd met een persconferentie. Met de waarheid aan zijn kant, verwelkomt Hammer de kans om dit recht te zetten.’

Paige Lorenze

De afgelopen maanden deelden verschillende vrouwen hun nare ervaringen met de acteur. Paige Lorenze kwam onlangs naar buiten met haar verhaal en vertelde hoe Hammer haar misbruikte tijdens hun affaire en ompraatte om BDSM te doen. Daarnaast gaan er tal van appjes van Hammers zijde met daarin gewelddadige fantasieën en zelfs kannibalisme rond.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NOS, People | Beeld: Brunopress