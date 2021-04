Is Aron nu samen met déze oude bekende uit ‘MAFS’?

Helaas pindakaas: alle hoop voor Aron en Monique is vervlogen. De blondine onthulde vorige week in de wolken te zijn met haar nieuwe vlam. Maar wacht eens even: heeft Aron het nu heel gezellig met een oude bekende uit MAFS?

Eén beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Of is dat hier niet helemaal het geval?

Aron MAFS

Monique heeft namelijk haar hart verloren aan ene Ed van Leeuwen, maar Aron ging op pad met een andere blondine. Het was namelijk Chantal (oftewel ‘Wenkie) met wie hij een wandeling maakte. Wat er precies gaande is, wordt niet duidelijk. Wel kruipen de twee dicht tegen elkaar voor dit plaatje en Chantal laat weten: ‘Was een heerlijke wandeling 😀😘.’

Vrienden of meer?

Ook volgers zijn een beetje in de war door dit plaatje: speelt er meer of zijn ze gewoon vrienden? Iemand vraagt zich af: ‘Nou jullie een setje?’ Daarnaast merkt iemand op: ‘Er hangt liefde in de lucht❤️.’ Eveneens is nog te lezen: ‘Kijk, dat is nou leuk om te zien!’ Geen van hen beiden laat weten hoe het zit. Wel zou Chantal een reactie geliket hebben waaruit blijkt dat ze inderdaad samen zijn. Of het is puur voor de show, dat kan natuurlijk ook.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🙋‍♀️ (@channie.pink)

Nieuwe vlam

Monique heeft in ieder geval wél een nieuwe vlam, maar wie denkt dat er daardoor frictie is ontstaan tussen de voormalig echtgenoten, heeft het mis. Aron verklaarde aan RTL Boulevard: ‘Ik ben hartstikke blij voor haar. Ik ben blij dat ze nu iemand heeft waarbij die klik er wél is.’ De blondine is helemaal gelukkig, maar zag deze liefde totaal niet aankomen. ‘Maar geloof mij: Als je het tegenkomt, dan voel je dat alles klopt. En als het dan ook nog eens wederzijds is, is dat een heerlijk gevoel’, liet Monique vorige week weten op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Monique van Zessen (@moonv6)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Monique van Zessen (@moonv6)

Bron: Love Reality | Beeld: NT Visuals (RTL)