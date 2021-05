Arrestatiebevel voor Marilyn Manson na ‘snot schieten’ op cameravrouw

Tientallen vrouwen beschuldigden Marilyn Manson in de afgelopen maand van psychisch – en fysiek misbruik. De politie van New Hampshire heeft een arrestatiebevel de deur uitgedaan nadat drie getuigen bevestigden dat de artiest tijdens een concert ‘snot schoot’ op een cameravrouw.

Volgens de politie weten Marilyn Manson (echte naam: Brian Warner) en zijn team al heel lang van de beschuldigingen. Omdat hij uit zichzelf geen enkele moeite onderneemt om in New Hampshire te reageren op de beschuldigingen heeft de politie een arrestatiebevel uitgeschreven. Op basis van deze specifieke beschuldiging hangt hem een celstraf van een jaar en een boete van 2000 dollar boven het hoofd.

‘Bespottelijk’

Volgens Mansons advocaat komt de aanklacht nadat de cameravrouw 35.000 dollar eiste voor haar kapotte apparatuur. ‘Het is geen geheim dat Marilyn Manson provocatief kan zijn tijdens een concert, zeker voor de camera. Deze claim van wangedrag komt nadat we een eis kregen van de videograaf die 35.000 dollar eiste nadat een klein beetje spuug op haar arm terecht kwam. Nadat we om bewijs vroegen, hebben we nooit een reactie gekregen’, aldus de advocaat. Hij noemt de aantijging ‘bespottelijk’.

‘Gigantisch stuk snot’

Desalniettemin zijn er drie concertgangers – waaronder een beveiliger – die de aanklacht van de vrouw bevestigen. Ze zagen hoe Manson op haar spuugde en zelfs snot naar haar schoot. ‘Hij spuugde overal en toen het op haar camera en ze het semi-geïrriteerd wegveegde, zag hij dat. Hij bleef expres op haar spugen. Toen hij op de grond ging liggen en vanaf daar een gigantisch stuk snot vanuit zijn neus haar kant op schoot, was ze er klaar mee. Woedend en vol walging rende ze weg, terwijl hij lachte’, zegt een van de getuigen.

De getuige voegt daaraan toe dat ze na dat incident is gestopt met het luisteren naar zijn muziek. Een andere getuige herinnert zich ook hoe Manson maar wat zat te lachen terwijl de vrouw wegstormde.

Misbruik

De aanklacht is slechts een van de vele afgrijselijke aantijgingen tegen de zanger. Begin deze maand vertelde zijn ex-vriendin Ashley Morgan Smithline hoe hij haar misbruikte. ‘Hij sneed mijn buik open en dronk mijn bloed. Hoe meer ik hem mij pijn liet doen, hoe meer ik van hem hield en hoe sterker ik mezelf wilde bewijzen tegenover hem.’

De shock-rocker zelf blijft alles ontkennen. Hij claimt dat alles wat hij met zijn vriendinnen ondernam, met wederzijdse overeenstemming gebeurde. Hij noemt de verhalen van de vrouwen ‘vreselijke verdraaiingen van de werkelijkheid’.

