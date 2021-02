Over en uit: Ashley Benson en G-Eazy zetten een punt achter hun relatie

Rapper G-Eazy (31) en actrice Ashley Benson (31) zijn uit elkaar. Ze waren een jaar samen. Een anonieme bron laat aan ‘E!’ weten dat het de keuze van Ashley was om de relatie te beëindigen.

‘Ashley vond de manier waarop hij zich gedroeg als ze samen waren niet leuk. De vibe was niet meer goed. Dus heeft ze hem verteld dat het over is’, vertelt de anonieme bron. G-Eazy, die eigenlijk Gerald Earl Gillum heet, zou hun relatie geen prioriteit hebben gegeven.

Achter de vrouwen aan

Dat zou niet alles zijn, want volgens bronnen is G-Eazy ook een behoorlijke ‘ladies man’. Hij zou constant over andere vrouwen praten en daar zou Ashley helemaal klaar mee zijn. Zo is er volgens bronnen een ruzie tussen de twee ontstaan toen G-Eazy afgelopen maandag een Instagram Story van supermodel Adriana Lima repostte.

Geen liefdesverdriet na Cara

Voor haar relatie met G-Eazy was Ashley twee jaar samen met model Cara Delevingne. Toen hun break-up bekend werd, ontstond er al snel veel ophef. Ashley werd namelijk razendsnel zoenend met G-Eazy gespot. Fans dachten zelfs dat Ashley is vreemdgegaan, maar dat werd door zowel Ashley als Cara ontkracht. Ashley en G-Eazy zouden aan het begin gewoon vrienden zijn geweest, en pas na de break-up met Cara een relatie hebben gekregen.

De slippertjes van G-Eazy

Ook G-Eazy heeft een bekende ex, namelijk zangeres Halsey. In die relatie zou de rapper behoorlijk wat slippertjes gemaakt hebben. Zo heeft Halsey een keer bij een optreden op de achtergrond alle namen van de plaatsen waar Z-Eazy vreemd is gegaan, voor bij laten komen. Ai! De relatie was sowieso behoorlijk toxic. De twee gingen meermaals uit elkaar na geruchten van vreemdgaan en kwamen telkens weer bij elkaar. Tot ze er in 2018 een definitieve punt achter zetten.

Ashley Benson en G-Eazy in betere tijden:

