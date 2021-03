Ashley Graham: ‘Ik ben niet mooi voor een dikke vrouw. Ik ben mooi’

Ashley Graham timmert al jaren succesvol aan de weg als plussize model, en toch heeft ze nog steeds te maken met vooroordelen. Ze is dan ook helemaal klaar met alle goedbedoelde complimentjes over haar curves, laat ze met een reels op Instagram weten.

Ze slingert een video de lucht in waarmee ze in slechts tien seconden korte metten maakt met het compliment dat haar het meest irriteert en raakt. En dat doet ze zoals we van haar gewend zijn op een hilarische én sexy manier.

Goedbedoelde complimenten

Ashley Graham is naast model ook moeder, podcaster en onderneemster. Dat ze bloedmooi is hoeven we je niet te vertellen, want met een serie covers op je naam en features waar menigeen jaloers op is, is dat overduidelijk. Toch krijgt ze nog dagelijks te maken met complimenten die goedbedoeld zijn, maar averechts werken en zelfs pijnlijk zijn.

‘Mooi voor een dikke vrouw’

Het topmodel krijgt namelijk dag in dag uit te horen dat ze ‘zo mooi voor een dikke vrouw’ is. En daar is ze helemaal klaar mee. ‘Stop met me mooi voor een dikke vrouw te noemen. Ik ben gewoon mooi. Punt’, aldus Ashley in een korte reels op het Instagram-account ‘The confindence corner’.

View this post on Instagram A post shared by The Confidence Corner (@theconfidencecorner)

Confidence corner

Dat account is opgezet door plussize blogger Callie Thorpe en is een ‘safe space voor plussize vrouwen om te groeien en bloeien’. Callie maakt zich al jaren hard voor de normalisering en acceptatie van alle lichamen, ongeacht welke kledingmaat of huidskleur. En da’s nog altijd hard nodig, blijkt uit de comments onder de video van Ashley.

Ongevraagde meningen

‘Ik krijg nog dagelijks te horen dat ik wel een heel mooi gezicht heb’, reageert een plussize blogger onder de video. Een andere vrouw reageert: ‘Ik hoor dit nog veel te veel. Tegen mij zeggen ze vaak dat ik best knap ben voor een zwarte vrouw.’ Ashley Graham reactie: ‘Voor de duidelijkheid: ik heb nooit gevraagd om je mening.’ En zo is het.

