You go girl: Ashley Judd schikt niet met Harvey Weinstein

Ashley Judd is geen onderdeel van de miljoenenschikking die Harvey Weinstein lijkt te hebben getroffen met beschuldigers. Dat heeft de actrice dit weekend laten weten op Twitter.

‘Mijn juridische procedure is nog gaande en ik heb het voornemen Harvey Weinstein voor de rechter te slepen’, schreef ze bij een nieuwsbericht over een mogelijke schikking van de oud-filmproducent. De actrice beschuldigt hem van seksueel wangedrag en het dwarsbomen van haar carrière toen ze niet op zijn avances inging.

Overeenkomst

De Wall Street Journal meldde afgelopen week dat Weinstein tot een overeenkomst is gekomen met beschuldigers, het voormalig bestuur van The Weinstein Company en de procureur-generaal in New York. Het zou gaan om een bedrag van 44 miljoen dollar (39 miljoen euro), waarvan 30 miljoen naar slachtoffers, voormalig werknemers en hun advocaten gaat. De overige 14 miljoen wordt gebruikt om de juridische kosten te betalen voor de voormalige bestuursleden van The Weinstein Company.

Ook Rose McGowan heeft laten weten buiten de regeling te staan. Ze retweette een bericht over Ashley en liet daarbij weten: ‘Ik ben hier ook geen onderdeel van’.

Bron & beeld: ANP