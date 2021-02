Ashton dacht dat hij Mila betrapte op porno, maar het bleek déze serie

Bridgerton is de meest bekeken Netflix serie aller tijden en dat is ook Mila Kunis niet ontgaan. De actrice begon deze week aan de serie en was meteen hooked. Tot grote verwarring van haar man Ashton Kutcher…

Mila vertelt in de talkshow Today with Hoda and Jenna hoe ze meteen vijf afleveringen achter elkaar keek. ‘Dus ik kom bij aflevering vijf, en iedereen die de serie heeft gezien, weet maar al te goed wat gebeurt in aflevering vijf’, vertelt Mila. ‘Afgelopen avond bleef ik op tot middernacht om te zien wat er ging gebeuren in de serie.’ En toen werd haar geliefde Ashton wakker.

Porno?

‘Hij was in diepe slaap, werd wakker op het hoogtepunt van de vijfde aflevering en dit is misschien too much information, maar hij vraagt: ‘Kijk je nou porno?’ Hij was helemaal in de war.’

Ashton voegt daaraan toe dat het nogal een verontrustende scène was om mee wakker te worden. ‘Zij kijkt dat in het holst van de nacht en ik wist niet wat er gaande was. Ik dacht: is er iemand anders in dit bed? Het was doodeng’, grapt de acteur. ‘Je bedriegt me met een serie.’

Twee dagen vrij

Ashton en Mila schitteren tijdens de Superbowl, een van de grootste events in de Verenigde Staten, in een advertentie voor Cheetos. Mila onthult wat de ware reden voor hen was om daaraan mee te doen. ‘We zaten al negen maanden vast in quarantaine met onze twee kinderen en ik zei: Twee dagen schatje! Twee dagen vrij! Letterlijk toen dachten we: let’s do it. Ik geef het niet graag toe, maar we dachten: ‘Freedom!’

