Een opblaaspak dat verkocht werd op ASOS is flink onder vuur komen te liggen op social media. In het pak kunnen mensen zich hullen in het lijf van een ‘dikke’ ballerina. Twitteraars beschuldigen de webwinkel van fatshaming.



Op de verpakking van het opblaaspak prijkt de tekst: ‘Perfecte ijsbreker en partyspel dat leidt tot hilariteit’.

De twitterstorm begon bij Danielle Vanier, een modeblogger uit Londen. Ze tweette naar ASOS: ‘Ehh, wat is dit? Waarom zouden jullie iets aanbieden dat duidelijk gericht is op het uitlachen van een lichaam zoals de mijne?’

Erm, @ASOS – What is this please? Why would you stock something that is clearly marketed towards laughing at a body that looks like mine? pic.twitter.com/FUdGG4Nj20

Danielles bericht werd ruim 660 keren geliked en meer dan 150 keer geretweet. Veel mensen maken zich boos om het product, dat niets minder dan fatshaming zou zijn.

As someone who’s danced and done ballet their entire life, it’s garbage like this that puts people off from joining in and taking a class! Dance is for EVERYBODY!! 🤦🏻‍♀️

This is awful! FFS ASOS I thought you were one of the good guys

ASOS is geschrokken van de ophef en heeft gereageerd op Danielles tweet. ‘Bedankt dat je ons hierop hebt gewezen. Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen te beledigen. We hebben besloten het product te verwijderen van onze website.’

‘Als verantwoordelijke modeverkoper zijn we ons bewust van het belang van het promoten van body positivity, dus we waarderen je feedback.’

Thank you for making us aware of this. It was never our intention to cause offence, we’ve decided to remove the product from our site. As a responsible fashion retailer we’re aware of the importance of promoting positive body image, so we appreciate your feedback.

— ASOS Here to Help (@ASOS_HeretoHelp) December 6, 2019