Athlete A: Netflix komt met ingrijpende docu over misbruik in gymnastiekteam

Netflix pakt de laatste jaren groots uit als het gaat om true crime-documentaires. De nieuwe documentairefilm ‘Athlete A’ vertelt het verhaal van het seksueel misbruik binnen het Amerikaanse nationale gymnastiekteam.

De docufilm zal vanaf 24 juni te zien zijn op Netflix.

Athlete A op Netflix

Netflix bouwt steeds verder op het genre van true crime en komt binnenkort met ‘Athlete A’. Hierin ligt de focus op een artikel van Indianapolis Star uit 2016 waarin Larry Nassar, de teamarts van USA Gymnastics, wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Larry zou zich al ruim twintig jaar hebben vergrepen aan de turntalenten, maar zou nooit eerder gepakt zijn voor zijn daden.

Het verhaal

In de documentaire volgen we de journalisten van IndyStar terwijl ze de zaak van Larry Nassar aan het licht brengen. De turnorganisatie blijkt al langer af te weten van het misbruik, maar ze hebben er alles aan gedaan om het misbruik onder de pet te houden. Uiteindelijk krijgen de slachtoffers hun revanche in de rechtbank. In 2018 veroordeelt de rechtbank Nassar tot 40 tot 175 jaar celstraf, nadat honderden slachtoffers tegen hem getuigden.

Maggie Nichols

Tot zijn slachtoffers behoren de nummer één turnsters zoals Simone Biles en McKayla Maroney. Atlete A richt zich op turnster Maggie Nichols, die ‘Athlete A’ wordt genoemd, omdat zij de eerste was die het misbruik meldde. Het onderzoek naar het schandaal rondom USA Gymnastics resulteerde in ontslag van tientallen coaches en de gevolgen van het misbruik hebben tot op de dag van vandaag sporen nagelaten binnen de sport.

Bekijk hieronder alvast de trailer.

