Autsj: kijkers uiten kritiek op eerste aflevering spin-off Penoza

Na het succes van vijf seizoenen én een film, konden de makers van Penoza er natuurlijk niet ineens de stekker uittrekken. Hoewel het verhaal van Carmen van Walraven a.k.a. The Black Widow wél op een eind is gekomen, gaat het avontuur van Luther, Carmens rechterhand, door in de spin-off: de mini-serie Doodstil. De eerste aflevering is inmiddels op de buis verschenen, maar kreeg helaas niet de reacties waar de makers op hoopten.

Doodstil

Doodstil is een serie wat zich fast forward afspeelt. Luther heeft na alle avonturen als de rechterhand van de Van Walravens zijn ‘carrière’ als huurmoordenaar aan de wilgen gehangen. Tot hij zijn nichtje Puk ontmoet. Zij is namelijk op zoek naar de persoon die haar vader, Luthers broer, heeft vermoord. Aan het verhaal ligt het dus niet. Echter kan de eerste aflevering ook op wat kritiek rekenen.

Slecht geluid

Het geluid van de eerste aflevering is volgens sommige kijkers behoorlijk storend te noemen. ‘Ik kon de helft niet verstaan’ en ‘Het geluid is barslecht’, luiden enkele reacties op Twitter. Gelukkig kan het acteerwerk, op wat enkele negatieve reacties na, wel op veel lof rekenen. Zo vinden fans Luther weer uitstekend acteerwerk leveren en krijgt hij veel lof voor hoe hij de rol van Luther vertolkt.

Loek Peters

Wel hopen kijkers van Doodstil dat er naast Luther nog andere bekende personages in de vierdelige serie te zien zullen zijn. Naast eventueel de kinderen van Carmen, Lucien, Nathalie en Boris, hoopten fans vooral Loek Peters, die in Penoza de rol van Berry op zich nam, terug te zien. Helaas voor hen zit dat er niet in, zo laat Loek via Twitter weten. ‘Heel jammer. Maar ja. Luther leeft en Berry niet. Ik ga zeker kijken. Gek op Raymond’, aldus de acteur.

Doodstil is de komende drie weken iedere zondag om 20.20 uur op NPO 3 te zien.

