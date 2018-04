Avicii’s familie: ‘Hij kon niet langer verder’

Voor de tweede keer sinds zijn overlijden vorige week heeft de familie van Avicii (Tim Bergling) een verklaring naar buiten gebracht rondom de dood van de Zweedse dj.

‘Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbare artistieke ziel die zocht naar antwoorden op existentiële vragen. Een perfectionist die reisde en werkte op een tempo dat leidde tot extreme stress’, begint de familie. ‘Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed.’ Onduidelijk is of de familie hiermee bedoelt dat Avicii zelfmoord heeft gepleegd. De politie van Oman, die onderzoek doet, heeft eerder al bekend gemaakt dat er in ieder geval geen sprake is van een misdrijf.

De familie onthulde verder dat de dj veel bezig was met existentiële vragen. Over het leven en geluk. Toen hij in 2016 stopte met touren probeerde hij een balans te vinden tussen gelukkig zijn in het leven en doen waar hij het meest van hield: muziek maken.

Tot slot is in de Zweedse krant Aftonbladet naar buiten gekomen dat Avicii is overleden op een landgoed dat toebehoort aan een familielid van de sultan van Oman. Het landgoed ligt vlakbij de hoofdstad Muscat, de hoofdstad van Oman.

Beeld: ANP | Bron: ANP