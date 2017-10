Ha! Er zijn nu ‘light’ avocado’s

De avocado is misschien wel de meest populaire vrucht van de 21e eeuw. Kunnen we dat zo stellen? Ja, met een immens populair avocado restaurant, honderden boze klachten over AH’s onrijpe avocado’s en talloze variaties van de avocado-toast kunnen we dat zo stellen. Daarom kon deze niet uitblijven: de light variant van avocado’s zijn in aantocht.

Avocado light

Avocado’s light? Yes, inderdaad. Avocado’s met minder vet worden – as we speak – geproduceerd. Het Spaanse merk Isla Bonita voorziet hiermee in de vraag voor een lager vetpercentage. Hun lichtere avocado’s zullen daarom tot 30% minder vet bevatten.

Voordelen

Avocado’s danken hun populariteit aan hun fotogenieke uiterlijk en aan hun gezonde karakter. De vrucht zit boordevol goede vetten, maar is tevens één van de meest vettige vruchten out there. Isla Bonita kan door onder specifieke omstandigheden avocado’s laten groeien als een caloriearme variant. En er zijn meer voordelen: deze light variant rijpt sneller en wordt bovendien minder snel bruin.

Spanje

Vooralsnog wordt deze avocado alleen in Spanje verkocht, maar aangezien Nederland – op Amerika na – ’s werelds grootste importeur van avocado’s is, hebben wij goede hoop!

