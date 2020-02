Avril Lavigne schrapt show in Zwitserland vanwege coronavirus

Vanwege voorzorgsmaatregelen van de Zwitserse overheid tegen het nieuwe coronavirus, is Avril Lavigne genoodzaakt om haar optreden in Zürich te annuleren.

‘Het spijt me heel erg maar ik kan hier niets aan doen. Ik keek er erg naar uit om jullie te zien en ben erg teleurgesteld dat de show niet kan doorgaan’, laat de zangeres via Instagram Stories weten.

Niet alleen fans van de zangeres zijn de dupe. Door de nieuwe voorzorgsmaatregelen in Zwitserland worden alle evenementen waar meer dan duizend mensen aanwezig zijn gestaakt.

Azië

Ook het Aziatische deel van Avril haar Head above water-tournee wordt geraakt door het coronavirus. Alle shows die de Canadese zangeres in Azië zou geven, gaan volgens TMZ, niet door. De zangeres zou onder andere gaan optreden in China, Japan en Taiwan.

Avril is niet de enige muzikant die concerten in Azië heeft geannuleerd om het coronavirus. Eerder staakten ook acts als Green Day en BTS hun shows.

Nederland

Vanaf maart toert Avril in verschillende Europese landen, waaronder Italië. Op 20 maart treedt ze voor het eerst in jaren weer op in Nederland, in AFAS Live in Amsterdam.

Bron: AD | Beeld: BrunoPress