Het team achter de Televizier-verkiezing heeft een gloednieuw prijzencircus in het leven geroepen: de Guidinc. Streaming Video awards. Inderdaad, gericht op programma’s van streamingdiensten in plaats van televisiekanalen.

Dat Televizier-Ring Gala is natuurlijk hartstikke leuk, met al die glitterjurken en geinige speeches, maar wees eens eerlijk… Kijken we niet massaal meer en vaker naar streamingsdiensten dan naar alles wat er ‘gewoon’ op de buis verschijnt? En voelt het stemmen op je favo programma dan niet een beetje oneerlijk tegenover al je binge-favorieten van Netflix en co.? Dat vond het team achter de Televizier-verkiezing ook. Om die reden hebben zij een gloednieuw prijzencircus in het leven geroepen: de ‘Guidinc. Streaming Video Awards’, waarvan de stembussen dinsdag officieel geopend zijn!

Guidinc. Streaming Video Awards

Op 26 november 2020 worden voor de allereerste keer de Guidinc. Streaming Video Awards uitgereikt, prijzen voor de beste series, films en documentaires op de streamingdiensten van Nederland. De organisatie is in handen van het team achter de Gouden Televizier-Ring Verkiezing, dat eerder dit jaar al Guidinc.nl lanceerde. Dit is ’s lands grootste online platform rondom streaming met kijktips, nieuws, reviews en meer – handig!

Stemmen maar!

Van 20 oktober tot 17 november kun je stemmen op jouw favoriete streamingsmateriaal én -dienst. Een panel van experts heeft vast selectie gemaakt uit het aanbod, maar staat jouw favoriet er niet tussen, dan voeg je die gemakkelijk zelf toe. Behalve de standaard categorieën voor beste serie, beste ‘original’ film en beste docu zijn er ook lollige categorieën voor de échte fans. Zo kun je ook stemmen op je lievelingskoppel uit een film of serie én op de volgens jou beste serie-quote ever.

Stemmen doe je hier en kan tót 17 november!