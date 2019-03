Verleidster Ayleen van ‘Temptation Island’ vond Heikki ‘helemaal niets’

De grote vraag van Temptation Island is natuurlijk ieder seizoen opnieuw: vonden de verleid(st)ers hun ‘prooi’ echt leuk of was het allemaal één groot spel? Voor Ayleen geldt in ieder geval het laatste. Zij geeft zelfs aan Heikki ‘helemaal niets’ te vinden. Au.

Dat vertelt ze in de YouTube-serie Slikken of Fikken van LINDA.meiden. Niemand minder dan ‘experts’ Mezdi en ‘Ik wil met u trouwen’-Cherish stellen de verleidster een paar pikante vragen. Cherish weet natuurlijk als geen ander hoe je een man helemaal om je vinger moet winden, dus zij wilde wel even weten hoe het nu zat bij Ayleen. Was Heikki ook voor haar een Temptation?

Spel

Daarop antwoordt ze: ‘Ik ben wel vrienden met hem geworden, we hadden heel veel lol. Maar ik heb me wel heel erg ingehouden bij hem, want ik vond hem gewoon helemaal niks.’ Wanneer gevraagd wordt of Heikki dan ook haar type is, gaat Ayleen zelfs nóg een stapje verder. ‘Nou niet dat. Hij is gewoon lelijk.’ Oei, dat zijn harde woorden van de verleidster.

Bron: Cosmpolitan | Beeld: RTL