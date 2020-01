Terwijl R. Kelly achter de tralies verschillende misbruikrechtszaken afwacht, verliezen zijn twee vriendinnen Joycelyn Savage en Azriel Clary grip op hun liefdesdriehoek. Na een fikse ruzie heeft de 23-jarige Azriel eindelijk haar biezen gepakt en het huis van R. Kelly verlaten.

Surviving R. Kelly

2019 was het jaar van veel dingen en één van die dingen was ab-so-luut R. Kelly. Precies een jaar geleden kwam Surviving R. Kelly uit en bleek Robert Sylvester Kelly verwikkeld in een ratjetoe van aanklachten over seksueel misbruik. Hoofdrolspelers in dit mediaspektakel waren R. Kelly himself, zijn ex-vrouw Drea Kelly, interviewster Gayle King en crisismanager Darrell Johnson. Speciale glansrollen bleken weggelegd voor Joycelyn Savage (21) en Azriel Clary (23), de twee meiden die bij R. Kelly inwoonden en hem fanatiek bleven steunen.

Bizar fragment met Azriel Clary en Joycelyn Savage

Over die twee meiden; het was vervelend en tegelijkertijd fascinerend om te zien hoe Joycelyn en Azriel volledig waren gebrainwashed door en bezeten waren van R. Kelly. Dieptepunt was het moment dat de twee aanschoven bij Gayle King – die furore maakte met haar interview met R. Kelly toen hij uitbarstte in razernij en zij uiterst kalm bleef zitten – in maart van vorig jaar.

‘We vormen samen een familie’

In het gesprek vertelden de meiden dat hun relatie met Robert Kelly ‘heel sterk’ is. De twee vrouwen zouden allebei een individuele relatie hebben met de rapper en ‘samen een familie vormen.’ ‘Met zijn drieën kijken we films en gaan we naar pretparken,’ legde Azriel destijds uit. Wanneer Gayle benadrukt dat het in deze kwestie wel om meer gaat dan bezoekjes aan pretparken, schiet de vlam in de pan. Azriel verheft haar stem, zet een agressieve toon op en gaat met het vingertje wijzen. ‘Mijn vader is een manipulatieve leugenaar. Hij zegt dat ik op mijn zeventiende al seks had met Robert, dat is een leugen.’

Sekssekte

Al jaren, en dat is ook in de documentaire te zien, strijden de ouders van zowel Azriel als Joycelyn om vat te krijgen op hun dochters. Beide ouders stellen dat de meiden worden gegijzeld in een sekssekte van de zanger. R. Kelly zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen, en ze verbieden om contact met de buitenwereld te hebben.

Volgens de meiden is het niet R. Kelly die fout zit, maar zijn het hun ouders. Azriel ging daarin heel ver: in het gesprek met Gayle stelt ze dat ze van haar ouders een sekstape met de zanger moest maken, met de bedoeling om de zanger hier later mee te kunnen chanteren. ‘Alles wat Azriel zegt klopt,’ vulde Joycelyn bemoedigend. ‘Onze ouders zijn alleen uit op geld.’

Januari 2020: Azriel Clary verlaat R. Kelly

Afijn, dat was vorig jaar. We spoelen even door naar nu: via Instagram laat Azriel Clary weten dat ze R. Kelly heeft verlaten. Samen met haar ouders begint ze nu aan een ‘verwerkingsproces’. Deze plottwist volgt na een filmpje dat vorige week op dook op The Shade Room. In dit filmpje is te zien dat Azriel en Joycelyn elkaar in de haren vliegen in het appartement van R. Kelly dat ze deelden terwijl de zanger in de gevangenis zit. Een van de twee lekte de geluidsopnames. Daarin is te horen dat Azriel Joycelyn beschuldigt seks met haar te hebben gehad terwijl ze minderjarig was.

In haar Instagrampost bedankt Azriel iedereen die haar volgt, ‘want jullie geloofden in mij toen ik nog niet in mezelf kon geloven’. Ze schrijft daarbij dat ze hoopt dat er betere tijden voor haar zullen aanbreken. Azriel’s ouders hebben jarenlang gestreden voor dit moment…

