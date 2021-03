Dreamjob-alert: dít bedrijf betaalt je om naar ‘Friends’ te kijken

Vind jij Friends de allerbeste show ter wereld? En ken jij alle bekende one-liners uit je hoofd? Dan hebben we jouw droombaan gevonden. Er is namelijk een bedrijf dat je wil betalen om naar de eerste vijf seizoenen van Friends te kijken.

Betaald Friends kijken

Best Value Schools, de Amerikaanse ranglijst van hogescholen en universiteiten, zoekt vijf mensen om deze seizoenen voor ze te bekijken. Deze vijf personen krijgen hier allemaal duizend dollar voor als beloning. Als dat niet het beste baantje ooit is, weten wij het ook niet meer.

Prima uurtarief

Kenners verrassen we niet met deze info, maar de seizoenen van Friends bestaan uit minimaal 24 afleveringen per stuk. De afleveringen duren ongeveer 22 minuten. We hebben het rekensommetje alvast voor je gedaan: het kijken van de vijf seizoenen duurt ongeveer 44 uur. Dit komt neer op een uurtarief van bijna €23,-. Niet slecht als je je bedenkt dat de werkomstandigheden niet bepaald zwaar zijn.

Nog meer beloningen

De duizend dollar is niet de enige beloning die bij deze baan komt kijken. Als jij vijf seizoenen Friends kijkt voor Best Value Schools, dan krijg je ook een mok, een T-shirt, een fleecedeken en een cadeaubon voor een eetbezorgservice. En één van de vijf deelnemers krijgt de volledige Friends-collectie in BluRay-versie. Not bad!

Influencers gezocht

Maar je komt niet zomaar in aanmerking voor deze baan, het bedrijf heeft wel wat eisen. Zo zoeken ze mensen met een uitgesproken social media-persoonlijkheid. Je moet bereid zijn over Friends te posten. Zo moet je het je volgers bijvoorbeeld laten weten wanneer je de serie kijkt en je moet informatie over de afleveringen online posten.

Addertje onder het gras

Hier komt het addertje onder het gras: je moet in de Verenigde Staten wonen en werken om op deze baan te kunnen solliciteren. Wij Nederlanders zijn helaas uitgesloten van deelname. Bummer! Ken je iemand in Amerika die wel een kansje wil wagen? Meer info over de job vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: TagMag | Beeld: Brunopress