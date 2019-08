Baargoud 2.0: Lil’ Kleine geeft verloofde Jaimie lekker kek klokkie

Baargoud, of werpgoud, you name it, krijgen van je man na de bevalling van een kind is al even een ding. Zo heeft ook Lil’ Kleine zijn verloofde verrast met een bijzonder, allesbehalve lullig presentje. Iets dat de meeste mannen nog niet voor hun vrouw kopen als ze de loterij hebben gewonnen…

Leuk klokje wel

Jaimie, met wie Kleine afgelopen juni zoontje Lío kreeg, kreeg namelijk een gepersonaliseerde Rolex van haar geliefde. In zijn Instagram Stories deelde de rapper beelden van het peperdure horloge.

‘Waardevol’ advies

Daarin laat hij zien dat er op de achterkant ‘Lío Zion, 09-06-2019, 00:14’ gegraveerd staat, de naam en geboortedatum van hun pasgeboren spruit. “Zorg goed voor je vrouw, jongens”, geeft hij als advies aan zijn volgers mee.

Eat, sleep, diaper, repeat?

We vragen ons af of Jaimie net zo gelukkig is met het nieuwe sierraad als ze zou zijn met meer family time. Onlangs biechtte Lil’ Kleine op niet meer dan een uur per dag met zijn zoon te spenderen. “Dan lig ik op de bank en geef ik hem een flesje”, aldus de 24-jarige BN’er vorige maand tegen Shownieuws. In datzelfde interview gaf hij aan “nog weinig te kunnen” met zijn zoon. “Hij slaapt en hij eet, en het is aan haar [Jaimie, red.] om daaraan te voldoen.”

Luxe vakantie

Het stel viert momenteel vakantie op Ibiza. In hun Stories zien we ze inkopen doen met én voor Lío, maar zijn ze ook vaak -zonder kind – met luxe eten en dure drankjes te zien op het strand.