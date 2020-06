Baby Bond: is James Bond vader geworden in nieuwste 007-film?

Okay picture this: een baby gehuld in niets meer dan een luier en mét zonnebril op zijn hoofdje kruipt naar je toe, spuugt zijn speen uit en zegt: ‘I’m Bond. Baby Bond’. Dat is toch mega super cute?? Welnu, Baby Bond zou zomaar eens waarheid kunnen worden want het gerucht gaat dat James Bond vader is geworden in de nieuwste 007-film.

No time to die

Om de nieuwste, langverwachte James Bond film is ontzettend veel te doen. Het is de laatste film waarin Daniel Craig zal schitteren als James Bond en om die reden wordt er druk gespeculeerd over zijn opvolger. Gaat de nieuwe James Bond een zwarte man, een vrouw of gewoon weer een blanke man zijn…?

In april hadden we het eindelijk kunnen weten, want toen zou No Time To Die in première gaan. Maar hallo coronacrisis, dag James Bond. De première werd opgeschort tot het einde van het jaar.

Baby Bond

En nu is daar het gerucht van Baby Bond. Dat zit zo: enkele call sheets – waarin het opnameschema van de acteurs beschreven staat – zijn te koop aangeboden op eBay vorige week. Een van die sheets lijkt aan te tonen dat James Bond een gezinnetje heeft.

Mathilde 007

Het gaat om een scène die vorig jaar in het zuiden van Italië werd opgenomen. Aanwezig op de set: Lea Seydoux (die Bonds geliefde Madeleine Swann speelt), Lashana Lynch (die 00-agent Nomi vertolkt) en de vijf-jarige Lisa-Dorah Sonne, die een zekere Mathilde speelt. ‘Nomi loodst Madeleine en Mathilde naar een veilige omgeving, met het eiland op de achtergrond’, staat er op het call sheet te lezen. Voor veel fans het bewijs dat Madeleine en James samen een kind gekregen hebben: Mathilde.

De verhaallijn zou bedacht zijn door Phoebe Waller-Bridge, de bedenker van Fleabag, en zou moeten aantonen dat ook ’s werelds meest fitte spion een dagje ouder is geworden. “Door van hem een vader te maken opent zich een hele nieuwe wereld wat betreft verhaallijnen en drama. Dat Bond ontdekt dat hij vader is, is dan ook essentieel voor de plot.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.