Babybuik Marlijn Weerdenburg flink gegroeid (en ze weet het geslacht)

Marlijn Weerdenburg zwanger

Door de aanscherping van de coronamaatregelen hebben theaters de deuren weer moeten sluiten, waardoor de voorstellingen van Marlijn de komende twee weken niet doorgaan. ‘Dat is vreselijk jammer, want het waren lichtpuntjes voor mij in deze gekke tijd’, aldus de blondine bij een foto op Instagram. ‘Nu ga ik maar volop genieten van deze groeiende buik en dat drukke mannetje dat het heerlijk vindt om zich lekker af te zetten in mijn buik. Lieve allemaal, hou vol en geniet van dat wat er wel is.’

Wereldwondertje

De volgers van Marlijn leven met haar mee. ‘Het staat je prachtig. Dat zingen voor publiek komt nog wel, dit groeiende wonder in je buik is uniek’, drukt Evi Hanssen haar op het hart. ‘Dit is op het moment veel belangrijker. Geniet van deze mooie momenten, Marlijn. Heel veel geluk met dit wereldwondertje’, vult een fan aan. Een ander schrijft: ‘Dan maar even twee weken volop genieten van het mooiste wat er is!’

Geslacht tweede kindje

Afgelopen weekend maakte Marlijn het geslacht van haar tweede kindje wereldkundig. Dit deed ze door een foto van de echo te delen. ‘Er zwaait hier dus een jongen naar jullie. Nóg een jongen in de huize Weerdenburg/Broers. Ik denk dat ik een elftal ga beginnen.’

Opnieuw in verwachting

In oktober was Marlijn Weerdenburg te gast in de podcast Podnataal, om te praten over de bevalling van haar oudste zoon Teun (3). Aan het eind van de aflevering liet ze weten dat het ‘een heel gezellig leuk kind is’, om vervolgens te onthullen dat zij en haar vriend Paul gezinsuitbreiding verwachten. ‘Ik ben weer zwanger, van een tweede kindje. Ik vind het heerlijk dat Teun een broertje of een zusje krijgt. Hij wil zelf heel graag een zusje, vertelt hij me steeds.’

Meer genieten

Marlijn kijkt uit naar de komst van haar tweede, zo zei ze in de podcast.’“Ik ben benieuwd hoe gaat het zijn die eerste maanden, zou ik er nu meer van kunnen genieten?’ De presentatrice heeft op misselijkheid en vermoeidheid na geen klachten. ‘Dat neem ik er gewoon bij. Er wordt een kindje gemaakt, dat is fantastisch.’

