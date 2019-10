Babynieuws! Channah van Temptation bevallen van een zoon

Channah en Quentin van Temptation Island VIPS zijn de kersverse ouders van een zoontje. Channah deelt op Instagram het eerste kiekje van haar pasgeboren baby.

Het heeft even geduurd, maar het was het wachten waard. “Eindelijk is hij er!”, schrijft Channah bij de foto, waarop je slechts twee kleine voetjes ziet. “Onze mooie baby boy.”

Voor Channah is dit haar eerste kind, maar Quentin had al een dochtertje uit een eerdere relatie. Voor hun zoontje hebben de twee een Instagram-pagina opgericht onder de naam ‘babychannahquentin’.

Wat een bevalling!

In de YouTube-serie ‘CHANNAH & QUENTIN: WAT EEN BEVALLING!’ van LINDA. Meiden is de hele bevalling vastgelegd. “Het ging opeens super snel”, maar hoe snel? Dat zie je hieronder.

