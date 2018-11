Babynieuws! Gigi Ravelli in verwachting van eerste kindje

Gigi Ravelli (36) en haar geliefde Roger Hodenius kunnen hun geluk niet op. De voormalig GTST-actrice is namelijk in verwachting van hun eerste kindje!

Sinds een lange tijd stond Gigi maandagavond weer in de spotlights. Ze verscheen bij de première van de romantische komedie All you need is love, waarin ze een bijrolletje speelt, en had meteen groots nieuws te onthullen. De actrice is zwanger, zo verklapte ze zelf aan Shownieuws.

Quote 500

Gigi en Roger zijn vier jaar samen en stapten in 2016 in het huwelijksbootje. Hodenius is de medeoprichter van het bedrijf Flow Traders en staat met een geschat vermogen van 370 miljoen euro hoog in de Quote 500.

Beeld: ANP