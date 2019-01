Babynieuws! Hanna Verboom in verwachting van eerste kindje

Hanna Verbooms wens gaat eindelijk uitkomen: de 35-jarige actrice wordt binnenkort moeder, zo deelde ze op Instagram.

‘Dolblij! We kunnen niet wachten je te ontmoeten, klein wonder,’ schrijft Hanna bij een foto waarop ze breedlachend haar groeiende buik laat zien. De actrice maakte er nooit een geheim van dat ze graag moeder wil worden. ‘Ik wil dolgraag kinderen,’ zei ze vorig jaar nog tegen Story.

Hanna heeft sinds vorig jaar januari een relatie met Ralf Roex. Hij ging in november voor haar op de knieën. Het is onduidelijk wanneer het tweetal in het huwelijksbootje stapt.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders