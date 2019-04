Golden hour: vrienden Jaimie Vaes pakken uit voor babyshower

Een echt cadeautje was het voor Lil’ Kleine toen hij rond kerst aankondigde zijn eerste kindje te krijgen. Ook zijn vriendin Jaimie Vaes kon haar geluk niet op. Nu de uitgerekende datum steeds dichterbij komt, was het tijd voor een over-de-top babyshower.

Want zeg je Lil’ Kleine, dan is overdadig wel het eerste woord dat in ons op komt. In The College Hotel in Amsterdam was het dan ook tijd voor het feestje van het jaar. Met alles in een goud en wit thema, was het een partijtje om jaloers op te zijn. Goede vrienden Koen Kardashian en Maria Tailor delen wat kiekjes van het festijn en wat een plaatje is het!

Zoontje

De rapper en zijn vriendin verwachten een jongetje. Lil’ Kleine vertelde eerder in een interview dat zijn kleine spruit wel een ander leven gaat krijgen dan hij. ‘Hij gaat wel in een leven opgroeien waar alles iets makkelijker is. Als hij een Gucci-schoen wil kan hij die van mij krijgen en ik kon die vroeger niet krijgen. Maar ik ga hem wel genoeg normen en waarden meegeven, om hem niet zo gek te laten zijn als ik ben.’

