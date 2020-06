Bachelorette Gaby Blaaser over ex: ‘Ik trof hem aan met een andere vrouw’

In de vierde aflevering van ‘De Bachelorette’ zagen we dat Gaby Blaaser de goedlachse Jethro meenam op een één-op-één-date. De twee maakten een heuse droomvlucht in een helikopter en eenmaal terug op de grond belandden de twee in een serieus gesprek over hun liefdesverleden.

Daarin gaf Gaby aan in het verleden behoorlijk gekwetst te zijn door een ex.

Gaby Blaaser over relatie

Gaby vertelt aan Jethro dat ze echt de moeilijkste niet is in een relatie. ‘Ik ben zelf wel wat vrijer in een relatie. Dat wil niet zeggen dat er vreemd mag worden gegaan, maar ik ben wel wat relaxter. Ga geen telefoons checken, en zo. Dat is privé’, zegt de blondine.

Vreemdgegaan

Toch heeft iemand in het verleden flink misbruik gemaakt van haar vrije houding. ‘Ik was aan het draaien in België, voor een film. Ik kwam een dag eerder thuis om hem te verrassen, maar dat was het allerslechtste moment.’ Toen Gaby thuis kwam, trof ze hem aan met een andere vrouw. Daarop werd de relatie gelijk verbroken.

Welke ex?

Om welke ex van Gaby het gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Behoorlijk wat mannen hebben de revue gepasseerd, waaronder Jaimy Dorenbosch, een voormalig Temptation Island-verleider. Jaimy sprak zich na de breuk met Gaby behoorlijk fel uit over haar. ‘Gaby is einde verhaal, daar ben ik goed klaar mee. Ik ben heel verliefd geweest op Gaby, maar dat is onderhand helemaal weg. Ik heb helemaal niks meer met haar en denk dat het meer de naam Gaby Blaaser was waar ik op verliefd was dan op de persoon.’

Bron: Videoland