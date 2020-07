Oh oh oh, nu de laatste aflevering van ‘De Bachelorette’ is uitgezonden op Videoland, lijkt het grote moddergooien te zijn begonnen. Gaby doet haar verhaal in de podcast van Kaj, Joey zoekt steun bij RTL Boulevard en de podcast van Kiki Duren.

Vol verbazing keken we woensdag naar de langverwachte reünie-aflevering van De Bachelorette. Was Gaby nog samen met de Limburgse Joey, die een week eerder haar allerlaatste roos kreeg? Het sprookje bleek niet het gedroomde einde te hebben gekregen. Gaby dropte tijdens het gesprek na afloop van het avontuur een behoorlijke bom. De afstand en het leeftijdsverschil zaten haar toch in de weg én ze beschuldigde Joey van contacten met andere vrouwen. In gesprek met RTL Boulevard reageert hij boos en teleurgesteld.

Veelbelovend begin

Joey vertelt dat hij en Gaby na terugkomst in Nederland nog twee weken intensief – elke dag, de hele dag – en gezellig contact hebben gehad. “Maar toen kwam corona ineens heftig opzetten en koos Gaby ervoor haar ouders te blijven zien, omdat haar vader in een risicogroep valt”, aldus Joey. Toen werd het steeds stiller en liet Gaby steeds minder van zich horen, meent de Limburger, die meermaals tevergeefs met haar probeerde af te spreken.

Opnieuw daten

Uiteindelijk heeft hij haar enkele maanden later, op 3 juni, voor het eerst weer gezien: Gaby kwam naar Limburg. Hoewel de hevige verliefdheid inmiddels wel wat was afgezwakt, hadden de twee het weer even heel gezellig en fijn met elkaar. Die dag vertelde Joey dat hij in de coronatijd een paar keer met een goede vriendin was gaan skeeleren en dat hij contact had met Daniëlle van Temptation, die wat samenwerkingen voor hem had geregeld. Gaby reageerde daar volgens Joey prima op en leek het geen probleem te vinden. Hij en de influencer spraken zelfs af na alle uitzendingen weer opnieuw te gaan daten, om te kijken waar het nog naartoe zou kunnen gaan.

‘Gaby heeft me respectloos behandeld’

En toen was daar ineens die alles veranderende reünie-aflevering. Waar Gaby eerder geen probleem van maakte, bleek ineens tijdens de uitzending ineens een enorme dealbreaker. “Ik werd ineens voor de bus gegooid. Daar kreeg ik ineens te horen dat ze het er niet mee eens was dat ik met andere meiden contact had, ook al was dat platonisch”, aldus Joey, die ineens toch te jong was voor Gaby en te ver weg woonde. “Ik dacht echt: ‘wat zeg jij nou’? Ik vond het respectloos dat ik dat op die manier te horen kreeg en dat zij mij zo neerzette, terwijl ze dat ook op een normale manier aan mij, als een volwassen vrouw van 34, privé had kunnen vertellen. Ze heeft genoeg mogelijkheden gehad om met mij dat gesprek aan te gaan als ze er echt zo mee zat.” Dat Gaby ervoor koos hem er zonder aankondiging voor de camera mee te confronteren, vond Joey “echt niet kunnen”. Dat ze vervolgens ook nog liet weten graag toch nog met afvaller Jordy op date te willen, was een extra klap in het gezicht.

(Van de andere kant kun je je natuurlijk ook afvragen of het voor Gaby geen klap in het gezicht is geweest dat Joey bij RTL Boulevard aanschoof om te vertellen dat ze tijdens de 24-uursdate ‘echt wel’ seks hebben gehad en dat hij haar ‘alle hoeken van de kamer’ heeft laten zien.)

Gaby in ‘ignore mode’

Na afloop van die laatste opnames heeft Joey geprobeerd Gaby nog te confronteren met haar acties, maar kreeg helaas niet de kans nog met haar te praten. “Ik wilde meteen verhaal halen, maar in verband met corona werden we allemaal behoorlijk apart gehouden. Ik heb gevraagd of ik nog met haar mocht praten, maar ik kreeg nul op het rekest. Uiteindelijk heb ik haar nog geappt of ik nog met haar kon praten, maar daar kreeg ik geen reactie meer op.”

‘Helemaal klaar met haar’

Terugkijkend op het Zuid-Afrika-avontuur, waar Joey echt verliefd werd op Gaby, twijfelt hij ernstig aan de oprechtheid van Gaby. “Is het dan allemaal maar een spel geweest? Het lijkt erop alsof wij slechts figuranten waren in het programma. Ik vind dat heel jammer, want ik en een hoop andere jongens zijn heel oprecht geweest in het programma.” Een eventuele toekomst voor Joey en Gaby is dan ook volledig van de baan. “Ik hoef Gaby niet meer te spreken, ik ben echt helemaal klaar met haar. Hoe respectloos zij mij heeft behandeld… Nee, dan hoef je bij mij niet meer aan te komen.” Voor Joey voelt het programma als “één grote grap”.