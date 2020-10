Bachelorette’s Jethro in de wolken met nieuwe vriendin: ‘Alles klopt gewoon’

Jethro uit de Bachelorette is weer helemaal gelukkig in de liefde. In een openhartig interview vertelt hij nu alles over zijn nieuwe vriendin, de blonde schone Kelly. ‘Het is zo raar, maar alles klopt gewoon.’

Lees ook:

Dit is waarom we zo houden van reality-tv (+)

Aan Grazia verklapt Jethro dat ze in het begin beiden heel voorzichtig waren. ‘Want we hebben allebei veel meegemaakt. Maar met haar energie wist ze me direct te doorgronden. Er was niks wat we niet met elkaar konden bespreken. We hebben goed de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en dat heeft geholpen.’

Jethro nieuwe vriendin

Hij vervolgt: ‘Ze was in het begin heel stoer en independent, maar ze is ook superlief en heel schattig. Ze ziet er daarnaast ook nog eens fantastisch uit. Je kunt niet om haar heen. Ze is een ondernemer. Ze is heel zelfstandig en heeft haar eigen doelen en dromen.’

Hartstikke verliefd

‘Ik ben hartstikke verliefd op dat kind’, verklaart Jethro verder nog. Volgens hem is de connectie tussen hen heel erg goed. ‘Alles aan onze relatie is positief, er is geen gezeur. We kunnen samen op avontuur gaan of lekker niks doen op de bank met een zak chips erbij.’ En terwijl hij eerst nog tranen met tuiten huilde om Gaby, heeft het misschien gewoon zo moeten zijn. ‘Het is zo raar, maar alles klopt gewoon. De vibe is goed. Het is soms onwerkelijk hoe goed het gaat, daar kunnen we ons echt over verbazen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: RTL