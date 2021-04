Back to the 80’s: deze honden hebben een matje

Geen staartjes of pony’s, maar een matje. Of nou ja, zeg maar gerust mat. Deze honden eigenaren gingen voor een stoer imago van hun doggo. Zou Joe Exotic aka Tiger King hun inspiratie zijn geweest?

Als nu al fan bent van de honden met matje: er bestaat een heuse Facebook-pagina. Op de pagina genaamd: Dogs with Mullets (matjes) delen hondenbaasjes naar harte lust foto’s van hun stoere viervoeters. Kijkvoer! Hieronder alvast een voorproefje.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Extreme mat

Het matje is trouwens anno 2021 ook weer helemaal terug bij de mensch! Miley Cyrus en Maisie Williams hebben er een en ook in Nederland krijgt het New Kids-kapsel voet aan de grond. Zo vertelde kapster Maartje aan Editie NL dat ze met extensions een extreme mat maakte voor een van haar klanten. En daar blijft het niet bij! “Dit is de eerste klant die het echt zo extreem durft te doen, maar het gaat echt wel komen. We zien het heel veel op cursussen en trainingen”, aldus Maartje.

Jaren tachtig

Ook Anouk Oudkerk Pool van Coiffure Magazine en de Coiffure Awards ziet een terugkomende trend. “Je ziet het nu bij sterren als Miley Cyrus en je zag het ook in Stranger Things”, zo vertelt ze aan EditieNL. “De jaren tachtig zijn gewoon heel erg aanwezig in de mode. De kleuren en bijvoorbeeld ook de schoudervullingen.” You hate it or you love it!