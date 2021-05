Back to the seventies: dit is het perfecte tussenjasje voor deze lente

Niets is zo onvoorspelbaar als het weer, zeggen ze wel eens. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Sinds de terrassen weer open zijn, vallen we van de regen in de drup, met een dosis zon er tussendoor.

We kunnen het nog niet bepaald warm noemen (op afgelopen weekend na dan), maar om nu nog steeds in je winterjas rond te lopen, hoeft ook weer niet. Wat trek je dan aan met deze temperaturen? Deze seventies-tussenjas is de oplossing.

Seventies tussenjas

Een tussenjas is de perfecte oplossing voor deze tijd van het jaar. Eentje die niet te dun, maar ook zeker niet te dik is. Nu hebben we de perfecte tussenjas gevonden. Dit jasje met suède look brengt ons helemaal terug naar de seventies. Precies wat we op dit moment wel kunnen gebruiken.

Of het nou een klassiek colbert is, een bikerjack, trenchcoat of als shacket: de suède-look maakt het classy. Perfect voor de lentedagen. Extra tip: op de koude dagen kun je dit jasje juist onder een warmere jas dragen. Staat nog leuk ook.

Zo draag je ‘m

Benieuwd hoe je dit jasje kunt combineren? We hebben een paar fijne looks voor je verzameld:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rachael Clifton (@bubblyaquarius)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MONIQUE AGAR (@mon.agar)

Beeld: Getty Images