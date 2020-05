Oei: Bad Boy Brody van EOTB krijgt gemene nekpets van boze bezoeker

In ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ was Brody een tiran van jewelste. Hij had een grote bek, zocht ruzie en was niet vies van een pak slaag. Daar blijkt de bad boy nog steeds niet vies van. In een filmpje dat momenteel op internet circuleert is te zien hoe iemand Brody’s barber shop binnenstormt en hem een nekpets geeft.

De reden van de ruzie? Bad Boy Brody zou een meisje hebben lastig gevallen. Ook zou hij ‘iets’, dit dreigement blijft vrij vaag, over iemand in een achterbak hebben gezegd. Reden genoeg voor de maker van het filmpje om de de barber shop binnen te stormen en Brody te bedreigen.

Een beetje lullig is het wel, want Brody wordt van achteren aangevallen. Brody, die met de tondeuse in zijn handen iemand’s hoofd staat te scheren, schrikt zich het leplazerus en duikt meteen achter de toonbank. Van die stoere Brody die we kennen uit EOTB:DD is weinig meer over.

Bad Boy Brody

In EOTB:DD schopte ‘Bad Boy Brody’, zoals hij zich zelf noemde, de meeste ruzie en had hij de minste seks. Zijn opgefokte karakter maakte hem niet bepaald geliefd bij zowel andere deelnemers als fans van het programma. Later stelde Brody dat hij slechts een typetje speelde. ‘Kijk, in sommige situaties heb ik me exorbitant gedragen en echt een typetje neergezet. Ik heb mezelf uitvergroot, maar eigenlijk ben ik gewoon een hele lieve, rustige jongen.’

