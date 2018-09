Dit badpak heeft een wachtlijst van 7.250 vrouwen

Terwijl de zomer tussen onze vingers wegglipt en de dagen steeds korter worden, wordt er elders op de wereld iets steeds langer. Namelijk de wachtlijst van dit bijzondere badpak dat nu al bekend staat om haar perfect fit voor iedere maat.

Dat zit namelijk zo: badkledingmerk Summersalt heeft 1,5 miljoen (!) lichaamsmetingen gedaan bij 10.000 vrouwen over de hele wereld en kwam zo tot de perfecte pasvorm. Kenmerk: drie banen in verschillende kleuren en breedtes, waardoor ieder figuur op haar meest charmantst geaccentueerd wordt. Ook wel bekend als het Sidestroke-ontwerp.

Wachtlijst

Met dit ontwerp schiet het merk recht in de roos, want het badpak heeft een perfecte pasvorm voor vrouwen met verschillende lichaamsvormen. Vandaar de wachtlijst, waar ruim 7.250 vrouwen momenteel op staan. Ook hebben? Het one shoulder badpak komt in acht verschillende varianten en draagt een prijskaartje van €81,50. Je kunt je inschrijven op de wachtlijst via deze link. Wanneer het badpak verkrijgbaar is, is nog niet bekend.

Missie

De designers achter het merk willen de zwemmode industrie omgooien. Zij willen het kopen van zwemmode leuker maken voor iedereen, ook voor degene met een maatje meer of minder. Niet alleen onderzochten ze daarom het perfecte badpak, maar investeren ze ook in duurzaamheid en stellen ze geen peperdure prijzen.

Sunday mood. 🌞 || #SummersaltBestBabes A post shared by summersalt (@summersalt) on May 20, 2018 at 11:43am PDT

Beeld: Summersalt